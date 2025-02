Biccy.it - Kanye West e Bianca Censori si sono smascherati da soli

Leggi su Biccy.it

Domenica scorsasipresentati a sorpresa sul red carpet dei Grammy Awards (nessuno li aspettava) con dei look total black. La modella però all’improvviso si è tolta la sua pellicciona, restando come mamma l’ha fatta sul tappeto rosso e lasciando i fotografi spiazzati (ma felici di poter scattare). Pare anche che i due siano stati accompagnati dalla sicurezza verso l’uscita, ma non è stato confermato. L’unica cosa certa è che la coppia dopo aver sfilato per appena 2 o 3 minuti ha l’asciato l’evento. Adesso però sappiamo qual era lo scopo di questa apparizione choc gold.and his wife,.#Grammys pic.twitter.com/5skLtdJ8Dy— Natasha ? (@ndelriego) February 2, 2025sida.Che dietro al look dici fosse la mente del marito e che fosse stato pensato solo per far discutere e cercare di oscurare i Grammy Awards l’avevamo pensato tutti e adesso ne abbiamo la conferma.