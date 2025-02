Juventusnews24.com - Kalulu Juve, il riscatto è soltanto una formalità: quanto sborseranno i bianconeri per acquistarlo dal Milan. Le cifre

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilunaper acquistare il difensore francese definitivamente. LeL’impatto di Pierrecon la maglia bianconera è stato così importante da spingere il calciomercatoa convincersi di sborsare i soldi pattuiti con ilin estate per il suo.Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport la dirigenza bianconera ha già messo in conto il suo: nelle casse dei rossoneri andranno altri 14 milioni di euro per far sì che il trasferimento diventi definitivo l’estate prossima.Leggi suntusnews24.com