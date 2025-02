Juventusnews24.com - Juventus, Thiago Motta spiega la sua idea di attaccare: ma cosa cambia con Kolo Muani o Vlahovic? Dentro alla filosofia del tecnico con queste parole

di RedazioneNews24svela la suadi: le dichiarazioni dopo l’arrivo dial fianco diè intervenuto in conferenza stampavigilia della trasferta sul campo del Como. Ecco ledeldellaNELL’CON– «lateralmente quando la squadra si chiude all’interno. Nell’ultima partita a destra c’era Weah, più offensivo di Savona. Internamente abbiamo i nostri centrocampisti che si muovono alle spalle dell’avversario per arrivare in una zona pericolosa perché devono chiudersi e se si aprono dobbiamo attaccarli internamente. Portare 3/4 uominiall’area, da una parta dobbiamo costruire e dall’altra concludere le azioni. Randal e Dusan devono fare lo stesso lavoro, abbiamo un punto d’appoggio con loro in profondità ma anche incontro.