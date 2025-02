Ilfattoquotidiano.it - Juventus e Como, coraggiose ma instabili: le strane somiglianze tra due club così diversi

Puntare sui giovani può essere un’arma a doppio taglio. Lo sanno bene, le due squadre che si affrontano nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A e che in questa stagione sono accomunate da un fatto: la difficoltà a ottenere subito risultati con dei progetti a lungo termine dove sono i ragazzi a farla da protagonisti. Non è un segreto che i lariani vogliano diventare una realtà stabile della massima serie, ma i 22 punti raccolti in 23 partite non sono al momento all’altezza delle aspettative. Allo stesso modo arrancano i bianconeri, quinti in classifica con 13 pareggi e tante critiche. Il mercato di gennaio ha consegnato a entrambi altri giovani, in linea con le filosofie dei, a cui ora spetta l’arduo compito di dare la svolta decisiva.Sul lago – Dalle parti dihanno sempre visto i giovani come un investimento, non come un costo.