Nerdpool.it - Jurassic Park e Jurassic World: il mistero della battuta più confusa dell’intero franchise

Leggi su Nerdpool.it

Con l’uscita imminente di– La Rinascita, i fansaga preistorica stanno tornando a esaminare i filmsaga, unche ha segnato la storia del cinema per oltre tre decenni. Sebbene ogni capitolo abbia attratto il pubblico grazie al suo spettacolare mix di azione e dinosauri, nessun sequel è mai riuscito a eguagliare l’iconico capolavoro diretto da Steven Spielberg nel 1993.Uno degli episodi più discussi dai fan rimane Il Mondo Perduto:(1997), il sequel diretto sempre da Spielberg, che ha ricevuto critiche miste per non essere all’altezza del primo film. Tra gli elementi più strani del film, c’è un’inspiegabile ripetizione di battute in una scena cruciale, un dettaglio che ancora oggi lascia perplessi molti spettatori.Unaripetuta che confonde ancora i fan diUna delle scene più adrenaliniche di Il Mondo Perduto è l’attacco dei due T-Rex al gruppo di protagonisti, con i dinosauri che cercano di spingere il trailer giù dalla scogliera.