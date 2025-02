Movieplayer.it - Julia Roberts star del nuovo film di James Grey, il murder mystery Kill Your Darlings

al centro dell'adattamento delromanzodi Peter Swanson, in uscita nei prossimi mesi.unirà le forze col registaGray per portare sullo schermo l'adattamento delromanzo di Peter Swanson,. A produrre ilsarà la United Artists di Scott Stuber in sinergia con Amazon MGM Studios.interpreterà e produrrà il progetto con i partner Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill attraverso la loro compagnia Red Oms, così come Jane Rosenthal e Berry Welsh di Tribeca Studios, Scott Stuber e il socio Nick Nesbitt. Il libro di Swanson non arriverà nelle librerie americane prima di giugno, ma Amazon e Stuber hanno giovato d'anticipo .