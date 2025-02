Ilnapolista.it - Juan Jesus ancora titolare contro l’Udinese, non c’è fretta per il recupero di Buongiorno (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazionedel Napolidall’inviato di Skya Castel Volturno Francesco Modugno. Secondo il giornalista.«Antonio Conte vive una situazione di assoluta tranquillità. Perché, su cui c’erano perplessità da due mesi, vive una condizione psico fisica straordinaria. La previsione conè di uncon Rrahmani. Una difesa solida, compattezza ed equilibrio. Il gol alla Roma nasce da un lancio di. Non c’èsuldi. Ieri Okafor si è fatto conoscere. Poi si è dedicato a un lavoro specifico, personalizzato. Sottoposto a dieta rigorosa perché deve essere portato in condizione».Napoli, proposto il divieto di trasferta per i tifosi del(Adnkronos)Divieto di trasferta per i tifosi dela Napoli.