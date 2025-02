Joshua Kimmich Transfer | Liverpool Contatta il centrocampista del Bayern

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:e Arne Slot (foto di Alexander Hassenstein, Carl Recine/Getty Images)ha recentemente avuto contatti conin quanto c’è la crescente sensazione che si sta dirigendo verso un trasferimento gratuito lontano dalMonaco quest’estate.Fonti con una stretta comprensione della situazione sono state informate Catturato Che i Reds hanno recentementeto il giocatore all’inizio di gennaio per discutere di una possibile mossa per la prossima stagione, e presto rimarranno in contatto.“C’era sangue dappertutto!” – Quale festa di compleanno di Man Utd Legend è stata “rovinata” da questo incidente di shock?Ilrimane appassionato di rafforzamento a centrocampo in estate, con Frenkie de Jong e Angelo Stiller anche considerati dai Giganti del Merseyside, come abbiamo recentemente riportato.