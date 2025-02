Serieanews.com - Joao Felix incanta il Milan: il retroscena pazzesco che riguarda l’Inter

Leggi su Serieanews.com

già protagonista con la maglia del: ma c’è unclamoroso cheil: ilche– SerieAnewsÈ arrivato ao con una grande promessa, e il suo debutto con la maglia rossonera non ha tradito le aspettative., il talento portoghese acquistato dalin prestito dal Chelsea durante la sessione invernale di calciomercato del 2025, ha già fatto parlare di sé.Nella sua prima gara ufficiale con la nuova squadra, nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma,hato il pubblico con un gol da vero fuoriclasse. Un pallonetto dolce che ha messo alle spalle del portiere giallorosso, regalando ai suoi nuovi tifosi una serata da ricordare.La sua capacità di muoversi senza palla e di trovare la rete in momenti cruciali è ciò che ha colpito maggiormente:sembra finalmente pronto a decollare dopo un periodo non facile al Chelsea.