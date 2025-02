Calcionews24.com - Joao Felix, gol al debutto per prendersi il Milan: ora servirà continuità me se il buongiorno si vede dal mattino… Le pagelle

Leggi su Calcionews24.com

LediinRoma di Coppa Itali: dal suo ingresso in campo al gol del 3-1 passano pochi minuti e fa esplodere San Siro 12? per far esplodere per la prima volta San Siro: sono i minuti passati dall’ingresso in campo diieri sera nel quarto di finale di .