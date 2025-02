Calciomercato.it - Joao Felix e Gimenez in lista Champions: restano fuori due nuovi acquisti

Ecco le scelte di ufficiali del Milan, che ha potuto cambiare solamente tre calciatori. Non potranno giocare in Europa in dueindue(LaPresse) – Calciomercato.itE’ tempo di cambiamenti per il Milan. Ieri a San Siro, il popolo rossonero ha potuto ammirare, fin da subito, i. Kyle Walker è ormai una garanzia: l’inglese ha giocato titolare sia contro l’Inter che contro la Roma e chiaramente è stato inserito inLeague e prenderà parte alla trasferta di Rotterdam per i playoff contro il Feyenoord.Ci saranno, come era prevedibile, anche Santiago. I due attaccanti sono stati protagonisti del match di Coppa Italia, convenzionando il terzo gol della sfida contro gli uomini di Claudio Ranieri.