Zonawrestling.net - Jim Cornette: “Sami Zayn vs Kevin Owens a Wrestlemania 41? Interessante!”

Leggi su Zonawrestling.net

L’ex manager della WWE Jimha parlato di recente di un possibile avversario di41. La superstar di SmackDown ha perso di recente un brutale Ladder Match contro Cody Rhodes alla Royal Rumble 2025. I due si sono colpiti duramente a vicenda con oggetti e scale in un duro Ladder Match, con l’Undisputed WWE Championship in palio. La natura brutale dell’incontro ha spintoa precipitarsi sul ring per controllare entrambi i suoi amici senza però intervenire a difesa del suo amico, a differenza di quanto gli era stato chiesto da KO. Questo ha portato a delle conseguenze nell’episodio di questa settimana del brand rosso, The Underdog From The Underground è stato attaccato da dietro da The Prizefighter che lo ha messo fuori gioco con una piledriver.