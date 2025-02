Zonawrestling.net - Jey Uso risponde agli infelici per la sua vittoria alla Royal Rumble

Sebbene sia uno dei personaggi più amati del momento, con lo Yeet movement pronto ad osannarlo ogni fine settimana non è mancato chi ha espresso dei malumori sul suo successoRissa Reale. Lo scorso fine settimana, Jey Uso ha staccato il biglietto per WrestleMania 41 quando ha vinto la, ma la suaè stata una sorpresa per la maggior parte del WWE Universe. All’inizio dell’evento, l’ex Intercontinental Champion non era uno dei favoriti per ladellacome CM Punk, Roman Reigns o John Cena. Tuttavia, nonostante la quantità di supporto che Uso ha ricevuto per mesi su ‘WWE Raw‘, molti fan hanno espresso il loro disappunto online per la sua.Parlando al “The Pat McAfee Show“, Uso ha affrontato le critiche negative sulla sua, spiegando che coloro che dubitano di lui non sono consapevoli del suo duro lavoro dietro le quinte ed è determinato a rimanere positivo nonostante il contraccolpo.