Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Castelbellino chiamate alla riscossa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il girone di ritorno per le due formazioni marchigiane si è aperto come l’andata: una sconfitta. Siache Clementina nella prossima uscita cercheranno di tornare a muovere la classifica anche se sono attese entrambe da impegni probanti. B1 femminile (girone C): Teramo-Imoco San Vendemiano 0-3, Arena Castel D’Azzano-Giorgione Castelfranco Veneto 1-3, Ravenna-3-1, Clementina-Riccione 0-3, Vicenza-Forlì 3-0, Bologna-Aduna Padova 1-3, Cesena-Eagles Mestrino 3-0. Classifica: Bologna 34; Vicenza 31; Cesena 27; Imoco e Riccione 26; Aduna 25; Giorgione 24; Ravenna e Arena 23;21; Forlì 12; Clementina 9; Eagles 7; Teramo 6. Prossimo turno. 8/02: Imoco-Ravenna, Forlì-Arena, Riccione-Cesena,-Bologna (ore 17:30). 9/02: Eagles-Teramo, Giorgione-Clementina (17:30), Aduna-Vicenza.