Ilfattoquotidiano.it - “Jennifer Lopez è l’unica donna con cui vado a letto. Il matrimonio? Non voglio dividere il bagno con nessuno, sono troppo libero”: le rivelazioni di Cristiano Malgioglio

L’universo femminile persembra non avere segreti. Del resto in tanti anni di carriera ha firmato per le più grandi interpreti della musica italiana brani divenuti immortali. Solo per citarne un paio: “L’importante è finire” per Mina, e “Forte forte forte” per Raffaella Carrà. È un’altra, però, quella per cui potrebbe perdere la testa: “, così magica, sensuale, erotica: mi stuzzica”. Intervistato dal settimanale F il paroliere, che sarà tra i co-conduttori del Festival di Sanremo, fa sapere: “L’anno in cui venne a Sanremo le feci recapitare in albergo mille rose bianche. Per ringraziarmi, mi disegnò una rosa con le sue iniziali, J.Lo. Una rosa che è diventata un tatuaggio su una gamba e una natica, mentre sulla schiena ho tatuato la sua faccia. J.Lo non lo sa, ma ècon cui“.