Jabil ritira i licenziamenti ma avvia la cessione della fabbrica di Marcianise a Tme Usb | Dagli acquirenti zero garanzie governo intervenga

La multinazionale dell’elettronicaha deciso dire ladell’attività, con lo stabilimento die i suoi 413 dipendenti, alla newco Tme Assembly Engineering, nuova società costituita dalla Tme di Portico di Caserta con il 55% delle quote e da Invitalia (45%). La decisione, comunicata nel corso di un incontro con i sindacati, avrà come conseguenza – una volta che la procedura di vendita sarà formalmenteta – il ritiro dell’iter di licenziamento collettivo per tutti gli addettito dalla multinazionale Usa il 7 gennaio scorso.La scelta diarriva dopo il sì di Invitalia al progetto didell’attività, ma ha trovato l’immediata reazione negativa dei sindacati, che hanno abbandonato il tavolo accusando il Mimit di essere responsabile. I lavoratori, che durante la riunione erano all’esternosede di Confindustria Caserta, una volta appresa la decisione hanno inscenato una protesta in strada.