Cityrumors.it - Ivrea, follia in autogrill: poliziotti aggrediti

Leggi su Cityrumors.it

Due agentia martellate durante un controllo in un’area di servizio vicino. Chiusa la bretella autostradale.Momenti di terrore in una stazione di servizio vicino, dove un controllo di polizia è degenerato in un violento attacco ai danni di due agenti.e minaccia alla sicurezza cityrumors.it foto AnsaIl conducente di un veicolo, improvvisamente, ha estratto un martello e ha colpito ripetutamente gli agenti, ferendoli gravemente. Uno dei, per difendersi, ha sparato un colpo, ferendo l’aggressore.Attacco improvviso, agente in gravi condizioniIl drammatico episodio si è verificato sulla bretella autostradale, in un’area di servizio nei pressi di Albiano, in direzione Vercelli. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti avevano fermato il veicolo per un controllo quando, senza alcun preavviso, il conducente ha estratto un martello e ha iniziato a colpirli con violenza.