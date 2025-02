Anconatoday.it - Italian Cheese Award, è polemica. Petrelli: «Provvidenze inopportune». Berardinelli: «Rischiavamo di perdere la manifestazione»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Sesta commissione al vetriolo quella andata in scena questa mattina a Palazzo del Popolo e che ha visto come protagonisti lanota comeprima e la neo assessore alla Cultura Marta Paraventi poi. Per quel che riguarda la kermesse dedicata ai formaggi, di.