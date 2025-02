Lanazione.it - Italia nostra: "Terza torre Regione? Giani faccia passo indietro"

Firenze, 6 febbraio 2025 - "Al posto delladellasarebbe dovuto nascere un asilo. E invece è spuntato questo edificio che dovrebbe raggiungere i 65 metri di altezza: la cosa per noi è intollerabile.un. E il Comune dovrebbe avere un ruolo, un suo potere amministrativo tale da dire che non è il caso di andare avanti". Lo ha detto Leonardo Rombai, presidenteFirenze, nel corso del convegno 'Novoli e lo sviluppo a nord-ovest, oggi a Palazzo Panciatichi.ha annunciato che a breve ci sarà anche un'altra iniziativa di confronto, a Palazzo Vecchio. Per poter procedere, ha dichiarato Rombai, "laha approvato una 'leggina' ad hoc per cui nelle aree di proprietà regionale in pratica si può fare di tutto". Tra gli interventi anche quello di Alberto Di Cintio, della Fondazionena bioarchitettura.