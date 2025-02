Iltempo.it - Israele vuole mandare i palestinesi in Europa: i Paese che "non si possono rifiutare"

«Un'idea eccellente» che andrebbe «valutata, perseguita e realizzata». Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, considera le parole del presidente americano Donald Trump sul futuro della Striscia di Gaza che nei piani del tycoo può diventare la Riviera del Medio Oriente. «Penso creerà un futuro diverso per tutti», ha detto Netanyahu in un'intervista a Fox News. «Cosa c'è di sbagliato nell'idea di consentire di andarsene agli abitanti di Gaza che vogliono farlo? - ha affermato -andarsene, e poi tornare,trasferirsi e tornare, ma Gaza va ricostruita». A dimostrazione che si fa sul serio, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver dato istruzioni all'esercito (Idf) di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero didalla Striscia di Gaza, in linea con la proposta del presidente Trump.