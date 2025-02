Lanazione.it - Isola del Tino, la storia dell’isola più segreta della Liguria al Teatro Civico

La Spezia, 6 febbraio 2025 - Che l’del'approdi' in città. capita sovente in questi ultimi anni, grazie soprattutto alle iniziative che la vedono protagonista nelle proposte culturali delle tante associazioni del Territorio. Ma che l’di luce 'attracchi' alcittadino è una novità! Accadrà venerdì 7 febbraio alle 10,30. Invitati all’incontro circa 800 studenti di tutte le scuole spezzine, di ogni ordine e grado, che saranno coinvolti a 'Condividere un tesoro: l'dela scuola'. Organizzato dall'Associazione Amici dell'delo.d.v., in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente eSostenibilità Energetica, del ComuneSpezia e del Cai La Spezia, con il sostegnoFondazione Carispezia e di altre agenzie del territorio, durante l’evento, tra musiche, narrazioni e video, verrà regalato a tutte le scuole spezzine il libro 'Deldi sorprendente bellezza' nella sua versione fotografica e una copia in Braille all’Ufficio Scolastico e una all’Unione Italiana Ciechi ed IpovedentiSpezia.