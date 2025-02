Nerdpool.it - Iron Man desidera segretamente essere un altro eroe Marvel (e non indovinerai mai quale)

Man è senza dubbio uno degli eroi più amati dell’Universo, soprattutto grazie all’interpretazione di Robert Downey Jr. nelCinematic Universe. Da allora, il Vendicatore Corazzato è diventato un nome familiare, al pari di Spider-Man. Ma anche un narcisista come Tony Stark può provare un pizzico di invidia per i suoi compagni di squadra. E come ha appena rivelato laMan custodisce un desiderio segreto: vorrebbeundei più grandi eroi della Terra.ATTENZIONE: questo articolo contiene spoiler di Avengers #23. Procedi a tuo rischio e pericolo!Il desiderio più profondo diMan èCaptain AmericaNel numero Avengers #23, realizzato da Jed MacKay, Farid Karami, Federico Blee e VC’s Cory Petit, i Vendicatori si infiltrano nel casinò spaziale del Gran Maestro per recuperare un archivio dati appartenuto a Kang il Conquistatore.