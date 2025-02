Quotidiano.net - IPO globali 2024: India al top per volume, USA per proventi

Il mercato globale delle IPO ha registrato 1.215 operazioni, con una raccolta di 121,2 miliardi di dollari per il, leggermente inferiore ai livelli del 2023. La seconda metà delha registrato una performance migliore rispetto alla prima metà, con il quarto trimestre che ha sovraperformato i tre trimestri precedenti. Questi i principali risultati emersi nel nuovo EY Global IPO Trends. In Italia "Dopo un 2023 in complessivo miglioramento delle IPO nelè proseguito il rallentamento riscontrato nel secondo semestre 2023, registrando un calo sia in termini di numero di operazioni (-41%) che di valore raccolto (-87%), spiega Paolo Aimino, IPO e Capital Markets Leader di EY in Italia, "attribuibile alle incertezze del contesto macroeconomico e alla continua volatilità connessa alle tensioni geopolitiche internazionali, nonostante la buona performance registrata dal mercato azionario italiano (+12%)".