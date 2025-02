Internews24.com - Inzaghi può contare sulla panchina: il vantaggio dell’Inter per la gara contro la Fiorentina

di Redazionepuò: ilper lala. I nerazzurri possono approfittare di quell’aspettoIl regolamento che impedisce ai nuovi acquisti arrivati dal mercato di prendere parte alle sfide precedentemente rinviate può rappresentare unnon da poco per SimoneperInter di questa sera. Se i nerazzurri, infatti, potrannosu unaparecchio folta, lo stesso non potrà dire Raffaele Palladino. Il tecnico della Viola ha le scelte obbligate per la formazione. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.– «È una partita più breve del normale, certo. Ma non tanto più breve. Almeno non al punto di modificare le abitudini delle due squadre nell’approccio al match: per intendersi, nulla cambierà ad esempio nella fase di riscaldamento, anche se l’intervallo arriverà dopo soli 29 minuti.