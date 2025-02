Ilrestodelcarlino.it - Investe ciclista e fugge: trovato il pirata

Ascoli Piceno, 6 febbraio 2025 – E’ stato identificato dalla Polizia Locale di Ascoli Piceno l’automobilista che la serata del 30 gennaio scorso ha causato un incidente stradale,ndo senza prestare scorso alla persona coinvolta e rimasta ferita. Dettagli dell'incidente nel quartiere Monticelli Il sinistro era avvenuto nel quartiere Monticelli, quando un uomo di origini straniere che percorreva in bici la variante Anas che porta verso la superstrada Ascoli - Mare, è stato investito da un veicolo in transito. Il conducente del veicolo investitore si è allontanato dal luogo dell’incidente facendo perdere le sue tracce. Efficace intervento della Polizia Locale Ci hanno pensato gli agenti della Polizia Locale di Ascoli Piceno a rintracciarlo e a chiudere il caso in 72 ore, grazie all'estrapolazione delle immagini di videosorveglianza e alla preziosa collaborazione dei cittadini testimoni dell'accaduto.