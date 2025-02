Ilrestodelcarlino.it - Intesa su San Nicolò per progetti sociali

Una data storica: ieri mattina, dopo oltre 150 il Comune e la Diocesi di Carpi hanno formalizzato la disciplina per la gestione del Tempio di San, per la prima volta dal 1872, quando l’amministrazione cittadina acquistò dal Fondo per il Culto l’intero complesso che comprende anche il convento e il giardino antistante la chiesa. A tre mesi dalla riapertura, dopo gli importanti lavori di restauro architettonico e artistico, il Comune e la Diocesi hanno sottoscritto un Protocollo d’che assegna alla Diocesi la gestione del complesso anche con l’intento condiviso di svolgere, ciascun ente con le proprie caratteristiche e competenze, interventi in ambito sociale per la cura delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. La convenzione definisce un rapporto di reciproca collaborazione tra Diocesi e Comune, della durata iniziale di tre anni prorogabili per altri tre: l’Ente Comune affida il possesso materiale e la custodia del complesso di Sanalla Diocesi che provvederà ad attivare in co-progettazione interventi di assistenza sociale sostenuti dal Comune.