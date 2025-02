Lanazione.it - Intervento tecnico all’Ospedale San Donato di Arezzo per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici

Leggi su Lanazione.it

, 6 febbraio 2025 –Sandiper laÈ stato programmato per domenica 9 febbraio uno stacco generale di corrente elettrica che coinvolgerà il presidio ospedaliero dalle ore 9,00 alle ore 14.00 Domenica 9 febbraio, dalle 9,00 alle 14,00, è in programma uno stacco generale di corrente elettrica che coinvolgerà l’ospedale Sandi, necessario per mettere in atto ladei trasformatori di media tensione del presidio. Nella mattinata di domenica verrà garantita l'alimentazione delle utenze elettriche collegate ai gruppi elettrogeni dell'ospedale e le aree critiche avranno una copertura pressoché totale dei loro servizi, con la sola eccezione dell'illuminazione di alcuni locali di supporto.