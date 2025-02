Internews24.com - Inter Primavera, Zanchetta con rammarico: «Potevamo chiuderla»

di Redazione, le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurroal termine della partita dei quarti di finale di Coppa Italiapersa contro il MilanAl termine della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, l’allenatore dell’, Andrea, ha espresso il suoper l’eliminazione subita contro il Milan. Il match, disputatosi in un clima di grande intensità, si è concluso con un pareggio 2-2 dopo i tempi regolamentari e una sconfitta ai calci di rigore per 6-4.SULL’ ATTEGGIAMENTO- «Dell’atteggiamento non rimprovero nulla, ma sull’1-1fare meglio in 4-5 occasoni. Siamo arrivati vicino al portiere senza riuscire a trovare l’ultimo passaggio. L’inerzia era dalla nostra parte, avremmo potuto forse. Ma è comunque un discorso relativo perché il Milan ha giocatori di qualità.