Inter-news.it - Inter-Fiorentina, La Penna l’arbitro per la 24ª giornata di Serie A: le designazioni

Leggi su Inter-news.it

si giocherà domenica il 10 febbraio alle 20:45 allo Stadio San Siro: l’AIA ha appena comunicato. Questa la designazione per la partita, insieme a quelle per le altre sfide del turno di campionato: per la gara contro laci sarà Federico Ladella sezione di Roma 1.ARBITRO(lunedì 10 febbraio ore 20:45)Arbitro: LaAssistenti: Scatragli-MoroQuarto uomo: AyroldiAssistente VAR: MeravigliaAssistente AVAR: FabbriDi seguito, oltredi, learbitrali delle altre partite della ventiquattresimadiA. Il turno avrà inizio venerdì 7 febbraio e si concluderà lunedì 10 febbraio con la sfida di San Siro.COMO – JUVENTUS Venerdì 7/02 h. 20.45ABISSOVECCHI – BAHRIIV: MONALDIVAR: GUIDAAVAR: MAGGIONIH.