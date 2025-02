Inter-Fiorentina designato l’arbitro del match di San Siro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Parte oggi la cinque giorni in tinta viola dell’di Inzaghi. In serata previsto il recupero al Franchi deldi andatarotto a causa del malore accusato da Bove. Lunedì, invece, sarà il momento della disputa deldi ritorno come da calendario originario, che si giocherà a Sana partire dalle 20.45. Un doppio impegno che vede una partita avere necessariamente un forte potere di condizionamento sull’altra e viceversa. Una su tutte le scelte di formazioni, aggiunta alla sfida di dover preparare praticamente la stessa partita ma cercando diversità per sorprendere l’avversario.arbitro: sarà La PennaTante le notizie che si sono inevitabilmente accavallate in questi giorni tra le due partite, ultima di queste la scelta della direzione gara deldi lunedì ancor prima della disputa di quello odierno.