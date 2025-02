Inter-news.it - Inter, con la Fiorentina per tentare l’assalto al Napoli: si inizia dal Franchi!

Leggi su Inter-news.it

Tra pochissimo la prima tranche del doppio scontro consecutivo tra: dalpuòre il tentativo di assalto alda parte dei nerazzurri.DOPPIO INCROCIO – Due sfide contro laattendono l’nel giro di soli quattro giorni. Si tratta di una situazione certamente insolita, e anche non poco complicata, dettata dall’asterisco che la squadra di Simone Inzaghi si porta in classifica dallo scorso primo dicembre. Questa sera, allo Stadio ‘Artemio’ di Firenze, si ripartirà dal fischio di Daniele Doveri che al 16? aveva dovuto – purtroppo, considerando il dramma di Edoardo Bove –rompere la gara della quattordicesima giornata di Serie A. Il risultato neutro dal quale riprenderà la gara contro lalascia aperti numerosi scenari sul finale di gara, che l’ha l’obiettivo di chiudere in vantaggio.