Inter a febbraio una scalata da Scudetto | dal recupero di Firenze allo scontro diretto di Napoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il derby di Milano ha aperto le porte d’ingresso per un periodo delicato e decisivo. Un lasso di tempo che va dal 2, dal pareggio last-minute contro i rossoneri, al 2 marzo, giorno in cui una trasi potranno cucire un piccolissimo pezzo disarà così il mese di svolta per l’attuale campionato di Serie A, dove a condurre ci sono i partenopei di Antonio Conte, seguiti a tre punti di distanza – ma con una partita in meno – dai nerazzurri di Simone Inzaghi. I Campioni d’Italia in carica non voglio farsi scucire il tricolore: un obiettivo che dovrà essere conquistato a partire da questo mese.Ilcontro la FiorentinaQuesta rincorsa alin vetta passerà soprattutto dalla partita di stasera. L’sarà impegnata con ildella trasferta contro la Fiorentina, la partita sospesa il 1 dicembre per via del malore accusato da Edoardo Bove.