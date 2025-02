Calciomercato.it - Inter, -10 in classifica come la Juve: “Decisivo il patteggiamento”

Dai nerazzurri ai bianconeri, arriva l’annuncio in diretta sull’inchiesta: “La prova l’avremo tra poco. Fino a tre giornate di squalifica”concorrono per obiettivi diversi, perlomeno in campionato. I nerazzurri per lo Scudetto, i bianconeri per il piazzamento Champions. Uscendo dall’ambito prettamente calcistico, le vicende dei due club rivali da sempre si intrecciano nella spinosa questione legata al mondo ultras., -10 inla: “il” (LaPresse) – Calciomercato.itDoppia Curva e Report: doppia inchiesta sull’Vicenda di cui l’è assoluta protagonista insieme al Milan. Oltre all’inchiesta soprannominata ‘Doppia Curva’, sulla società di Oaktree si è abbattuta dopo il Derby anche quella del programma ‘Report’, il quale ha posto l’accento sulle ombre dell’Era Zhang, con focus particolare sui bilanci, nonché sulla trasparenza dello stesso fondo divenuto proprietario del club lo scorso giugno.