Ilrestodelcarlino.it - Insulto razzista nel basket . Denunciata la mamma tifosa. In campo la Procura federale

L’atto formale c’è. La dirigenza della società HappyRimini è stata contattata nella giornata di martedì dalla Digos e si è recata nella mattinata di ieri in Questura. In quella sede l’Happyha sporto formale denuncia nei confronti della donna che ha urlato "scimmia" a una giocatrice di colore, raccontando nel dettaglio cosa è accaduto lunedì sera nella partita giovanile di Under 19 tra Rimini e Nuova Virtus Cesena. I fatti sono noti: gli insulti diretti alla giocatrice dell’Happy Rimini sono partiti dalladi una delle giocatrici cesenati, che ha ripreso tutto col telefono pubblicando sui social un video poi diventato virale (nonostante i tentativi di rimuoverlo). Tra i dirigenti della società riminese e i poliziotti c’è stato un colloquio approfondito. Non è escluso che la Questura possa emettere un Daspo nei confronti della donna, vietandole di assistere ad altre partite: il questore, Olimpia Abbate, valuterà tale possibilità.