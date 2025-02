Secoloditalia.it - Insulti, chiassate e show da circo, la sinistra moribonda insiste. Conte: “Meloni è senza onore”

Gli ululati e i teatrini da avanspettacolo (di quart’ordine) delle opposizioni non si fermano. Sul caso Almasri, neutralizzato dalle comunicazioni puntuali estanziate dei ministri Nordio e Piantedosi, è una gara a chi la spara più grossa. All’indomani della chiassosa sceneggiata in Parlamento a favore di telecamera e in diretta televisiva, la strategia del centroper la spallata al governo non cambia. Un fluorilegio diin un crescendo inarrestabile. Il più scatenato è Giuseppeche oggi in diretta dai microfoni dell’Aria che tira torna all’attacco. Nel talkcondotto da David Parenzo, l’ex avvocato del popolo ha definito la premier addirittura “”, perché “scappa dopo aver liberato uno stupratore di bambini”. Già accusata ieri nientemeno di “viltà istituzionale”, la premier rimane l’argomento privilegiato delle provocazioni del leader 5Stelle.