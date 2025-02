Insospettabile Prof "spaccia",arrestato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.50 Unessore di matematica di 52 anni,che di giorno insegnava matematica alle medie e nel tempo liberova cocaina, è statoa Città di Castello, in provincia di Perugia. Ilessore, ora agli arresti domiciliari, è stato sorpreso in flagranza mentre vendeva cocaina.L'aveva una doppia vita a casa trovati bilancino di precisione, sostanza da taglio e denaro in contanti Le indagini della Guardia di Finanza hanno permesso di smantellare un giro di coca per un valore di 10mila euro.