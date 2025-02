Ilgiorno.it - Inseguimento a Milano: folle corsa in Panda fra contromano, strade pedonali e incidenti

, 6 febbraio 2025 – Ancora un. Il quinto negli ultimi tredici giorni. Stavolta a scappare sono stati due ventunenni italiani, con precedenti per reati contro il patrimonio, che sono stati arrestati dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga di un paio di chilometri in zona Quarto Oggiaro.27122024 Polizia di stato controlla e allontana un individuo questa mattina foto Salmoirago Il controllo in via Stephenson Stando a quanto ricostruito, alle 16.30 di mercoledì 5 febbraio 2025, due poliziotti di pattuglia in via Stephenson notano due ragazzi a bordo di una Fiate decidono di controllarli. All'alt, il conducente accelera e scappa. Parte l': la macchina imboccavia Castellammare e il successivo sottopasso, per poi infilarsi in viale Eritrea; da lì una svolta a sinistra e poi a destra per ritrovarsi in via de Pisis, con la Volante subito dentro a tallonare i fuggitivi.