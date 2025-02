Innovazione, rilevare prima i terremoti attraverso un algoritmo rivoluzionario

Leggi su Ildenaro.it

La rilevazione precoce deipotrebbe essere notevolmente migliorata sfruttando la rete Internet mondiale con un nuovo. Grazie ai recenti progressi tecnologici, i cavi in fibra ottica utilizzati per la televisione via cavo, i sistemi telefonici e la matrice web globale hanno ora il potenziale per aiutare a misurare i rimbombi sismici, ma sfruttare questasi e’ rivelato problematico. Un nuovo articolo pubblicato oggi sul Geophysical Journal International cerca di affrontare queste sfide adattando un semplicebasato sulla fisica per includere dati in fibra ottica, che possono poi essere utilizzati insieme alle misurazioni tradizionali dei sismografi. Questa “entusiasmante”non solo potrebbe essere integrata nei sistemi di allerta precoce suigia’ esistenti, ma potrebbe anche aiutare al’attivita’ sismica associata a eruzioni vulcaniche, trivellazioni geotermiche esui ghiacciai.