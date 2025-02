Ilrestodelcarlino.it - Iniziano martedì le lezioni per imparare il primo soccorso

‘Corso died educazione sanitaria’ a Villa Pigna di Folignano tenuto dal dottor Massimo Loria (ex-primario del Mazzoni). L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni ‘Hope Corner’ e ‘Realtà Picena’, dalla Polisportiva Belvedere e dal Circolo Acli, con il patrocinio del Comune di Folignano. Il corso avrà inizioalle 17.45, nell’oratorio della parrocchia di San Luca Evangelista di Villa Pigna. Sono previsti 10 incontri totali, di due ore ciascuno, ile il giovedì (dalle 17.45 alle 19.45). Il corso vuole fornire alcune nozioni fondamentali, per fare prevenzione e per prestare unin caso di emergenza. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre, per un numero limitato di partecipanti, si terranno delle esercitazioni pratiche.