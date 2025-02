Juventusnews24.com - Infortunio Milik, come sta l’attaccante della Juve? Ha lasciato Torino e il suo recupero resta un’incognita: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sta? Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni e sul possibileArrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Arek, attaccantefuori perdalla scorsa estate. Il polacco, che sembrava sulla via del, aveva riaccusato a dicembre un nuovo problema e adesso,riportato da Giovanni Albanese, sta proseguendo le cure lontano da. I bianconeri si sono tutelati con l’arrivo di Kolo Muani in quanto ildel.PAROLE – «Da alcuni giorniha: sta proseguendo le cure in Polonia. Il suo, lantus si è coperta durante il calciomercato di riparazione con l’arrivo di Kolo Muani».