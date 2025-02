Quotidiano.net - Indagine della Corte penale internazionale sull'Italia per il caso Almasri

Leggi su Quotidiano.net

Ladell'Aja ha avviato un fascicolo di'operato del governono per "ostacolo all'amministrazionegiustizia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma" in relazione alla vicenda del generale. E' quanto scrive il quotidiano Avvenire nella pagina online. Nella denuncia ricevuta dall'Ufficio del Procuratore, che l'ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale, sono indicati i nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. L'atto finito all'attenzione dei giudici è stato trasmesso dai legali di un rifugiato sudanese che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori internazionali le torture che lui e la moglie avevano subito dal generale libico, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia.