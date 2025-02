Veneziatoday.it - Incidente tra mezzi pesanti in A4, un camionista ferito

Leggi su Veneziatoday.it

Unha coinvolto treverso le 13 di oggi, giovedì 6 febbraio, in A4. Il sinistro è avvenuto nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro, in direzione Trieste.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUno dei conducenti coinvolti.