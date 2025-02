Thesocialpost.it - Incidente Rovagnati: sarebbe diventato papà per la terza volta

Unin elicottero ha stroncato la vita di Lorenzo, Flavio Massa e Leonardo Italiani. Lo schianto è avvenuto mercoledì 5 febbraio 2025 a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. Il procuratore Alfonso D’Avino ha confermato che i tre uomini sono morti sul colpo.Leggi anche: Elicottero precipita a Noceto, morto Lorenzo: era l’erede della storica azienda di salumi, con lui altre 2 vittimeL’elicottero si è schiantato poco dopo il decollo. Le cause dell’restano da chiarire. I carabinieri e gli esperti del Ris di Parma stanno raccogliendo prove sul posto. La Procura di Parma coordina le indagini per ricostruire la dinamica dell’. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine per approfondire le cause della tragedia.