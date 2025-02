Thesocialpost.it - Incidente Rovagnati, perché è precipitato l’elicottero: l’impatto subito dopo il decollo e il mistero della scatola nera

Un elicottero ènella campagna avvolta dalla nebbia nel Parmense, causando una tragedia ancora ricca di interrogativi. Lorenzoè stato ritrovato senza vita all’interno del velivolo schiantatosi vicino al Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto. Il castello appartiene alla famiglia, nota in tutto il mondo per la produzione di prosciutto cotto. Come spiegato dal procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, l’è avvenuto pocoil, per cause ancora da chiarire, nelle immediate vicinanze dell’elisuperficie.Le indagini proseguono: i carabinieri hanno sequestrato l’area per permettere il recuperodocumentazione informatica sul volo e chiarire la dinamica dello schianto. Le salme delle tre vittime – oltre a, i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani – sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per le autopsie.