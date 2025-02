Tvzap.it - Incidente Rovagnati, chi erano le altre due vittime che hanno perso la vita con lui

, chileduechelacon lui. Mercoledì 5 febbraio, intorno alle 19:20, un elicottero è precipitato nella tenuta della famigliaa Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. A bordo del velivolo si trovavano trene: Lorenzo, 42 anni, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi, e i due piloti, Flavio Massa, 59 anni, e Leonardo Italiani, 30 anni. Tutti e trelanell’impatto. Leggi anche: Lorenzo, il dramma della moglie: la scoperta su di lei spezza il cuoreLeggi anche: Lorenzo, cosa non torna dell’elicottero precipitato: le ipotesiLe dinamiche dell’Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero, un AgustaWestland AW109, sarebbe precipitato in verticale poco dopo un tentativo di decollo non riuscito.