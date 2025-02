Incidente mortale in galleria | strada chiusa e soccorsi sul posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un gravele ha spezzato la vita di Marco Baldinelli, 43 anni, nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio. Il sinistro è avvenuto all’interno delladel Montagnolo, lungo la variante alla statale 16, nel tratto che conduce ad Ancona. L’uomo, alla guida della sua Peugeot, stava facendo ritorno a casa quando è avvenuto il tragico scontro frontale con una bisarca.Le cause dell’non sono ancora del tutto accertate. Non è chiaro se Baldinelli abbia avuto un malore o se sia stato vittima di una distrazione. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da AnconaToday, l’uomo avrebbe perso il controllo della vettura, finendo nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una bisarca guidata da un autotrasportatore albanese. Quest’ultimo avrebbe cercato disperatamente di evitare lo scontro, rischiando persino di coinvolgere altri veicoli in transito.