Ilgiorno.it - Incidente mortale a Capriolo, lungo la 469: auto e tir si scontrano, la vittima è un uomo di 65 anni

(Brescia), 6 febbraio 2025 – Primodi questo febbraio 2025 a, in Franciacorta. I fatti sono accadutila strada 469, sul confine tra il paese e la frazione di San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio: una zona tristemente nota per incidenti stradali gravi e anche mortali, specie all’altezza delle curve ampie, dove molti non rallentano la velocità. Laè un cittadino indiano di 65che ha avuto uno scontro con un mezzo pesante, semifrontalmente. La persona deceduta, che risiedeva in zona, stava viaggiando in direzione, mentre il camion si muoveva in direzione opposta. Per motivi ancora da verificare macchina e camion sono entrati in collisione e la Fiat Punto su cui si trovava laè andata a infilarsi sotto l’altro veicolo.