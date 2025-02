Latinatoday.it - Incidente mentre guida ubriaco, con le nuove regole patente sospesa per due anni e sequestro

Leggi su Latinatoday.it

Ha provocato unin pieno centro,ndo in stato di ebrezza, E' accaduto nel comune di Cisterna, dove per un 41enne è scattata la sospensione dellaper due, come stabilito dal prefetto dopo la denuncia in Procura da parte del comando della polizia locale che aveva già.