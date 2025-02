Thesocialpost.it - Incidente in A4, schianto fra 3 camion: bottiglie per terra e un ferito

Leggi su Thesocialpost.it

Graveoggi, giovedì 6 febbraio, intorno alle 13, sull’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro, al chilometro 443+400 in direzione Trieste.Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Un autista è rimasto, mentre l’autostrada si è riempita didi vetro sparse sull’asfalto a causa della caduta del carico di uno dei veicoli coinvolti. Il conducente, rimasto intrappolato nella cabina, è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dal personale del 118, dalla polizia stradale e dagli operatori di Autostrade Alto Adriatico.Aggiornamento ore 17Il tratto chiuso è stato riaperto alle 16:45, dopo lunghe operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e del carico disperso. Gli autoarticolati bloccavano l’intera carreggiata, e per procedere alla riapertura è stato necessario bonificare la strada dallecadute.