Internews24.com - Inchiesta ultras Inter, tra 20 giorni il verdetto di Chinè. Ecco cosa rischiano le due società, nerazzurra e rossonera

di Redazionetra 20emetterà il suoin merito alla vicenda.leL’relativa agliprocede ed è anche in dirittura d’arrivo, l’edizione odierna di Tuttosport traccia il quadro della situazione sottolineando che ilfinale da parte del procuratorearriverà tra 20e Mian– «Chiné è nei termini previsti. Almeno fino al 25 febbraio. L’articolo 119 del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, prevede fino a 30per l’iscrizione della notizia del presunto illecito nell’apposito registro e fino a 60, da quel momento, per lo svolgimento dell’indagine. Per un totale di 90che, appunto, porta il termine al 25 febbraio, data entro la quale Chiné dovrebbe decidere se archiviare o se deferire.